Похороны погибшей на Бали Насти Тропи состоятся в Петербурге в субботу

Попрощаться с девушкой смогут все желающие.

Стала известна дата похорон блогера из Петербурга Насти Тропи, которая погибла в ДТП на Бали. Прощание с ней состоится в эту субботу, 11 июля. Об этом в Instagram рассказал отец Насти.

"Похороны Настеньки пройдут в эту субботу 11 июля в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище в 14:00", - говорится в сообщении.

Попрощаться с девушкой смогут все желающие. При себе необходимо иметь маски и зонты на случай дождя. Профессиональная фото- и видеосъемка запрещена.

Отметим, что Настя Тропи была кремирована. Часть праха развеяли над ее любимым островом Бали. Другую часть решили захоронить в Петербурге.

О смерти известного Instagram-блогера Насти Тропи стало известно 21 июня. Она разбилась на своем байке на Бали. Тропи имела более 1 млн подписчиков в Instagram. Она заработала свой первый миллион уже в 15 лет и рассказывала людям, как добиться такого дохода при помощи фриланса.

Ранее мы публиковали трогательное видео с разбившейся на Бали инста-звездой Настей Тропи.

Фото: Instagram / nastyatropi