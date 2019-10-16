Появилось трогательное видео с разбившейся на Бали инста-звездой Настей Тропи

Она ехала на байке со скоростью около 80 км/ч и влетела в бордюр.

В воскресенье, 21 июня, стало известно о смерти известного Instagram-блогера Насти Тропи. Она разбилась на своем байке на Бали. Подписчики звезды скорбят по ушедшей так рано девушке и публикуют трогательные ролики в память о ней.

В частности, в сети появилось минутное видео, на котором Настя рассуждает по поводу ближайшего будущего. Молодая, полная жизни и энергии девушка рассказывает о том, как счастлива, и делится со своими подписчиками радостной новостью – она уезжает отдыхать на Бали.

Тогда еще никто и предположить не мог, что этот отдых окажется для блогера последним. 18-летняя Настя Тропи ехала на своем байке со скоростью 80 км/ч. В какой-то момент начался вобблинг (эффект возникновения на большой скорости нарастающих колебаний), и байк улетел в бордюр.

"Это случилось на моих глазах, и до сих пор эта картина не покидает мой мозг… когда я побежал к Насте, она была уже мертва", - вспоминает случившееся молодой человек Насти.

Тропи имела более 1 млн подписчиков в Instagram. Она заработала свой первый миллион уже в 15 лет и рассказывала людям, как добиться такого дохода при помощи фриланса.

Ранее мы писали, что петербургский биолог Павел Глазков показал краснокнижного ремеза.

Видео: Instagram / tropi_nasta