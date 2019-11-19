Петербургский биолог Павел Глазков показал краснокнижного ремеза

Гнезда ремезов напоминают варежку с недовязанным большим пальцев.

Петербургский биолог Павел Глазков рассказал о редкой птице, обитающей в наших краях. По размеру ремез вдвое меньше воробья, а узнать его можно узнать по черной маске вокруг глаз.

Эти птицы отличаются тем, что вьют очень необычные гнезда на березах и ивах около водоемов. Гнезда ремезов напоминают варежку с недовязанным большим пальцев. Такие домики вяжет самец, а в качестве материала использует листья, травинки, животный и растительный пух. С постройкой такого гнезда самец справляется за две недели. Каждое яйцо ремез также оборачивает пухом, чтобы никакой ветер не продул их. Такое гнездо птицы используют только один раз, после того, как вырастает потомство, они больше не возвращаются сюда.

Также интересно, что пара ремезов находится вместе только до откладки яиц, а потом самец или самка выкармливает птенцов, а второй родитель улетает навсегда.

Ремезы занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Ранее блогер Павел Глазков рассказал, где петербуржцы могут встретить лебедей.

Видео: ВК/ Павел Глазков