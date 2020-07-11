Разбившуюся на Бали Настю Тропицель похоронили на Серафимовском кладбище

Прощание посетили десятки сочувствующих трагедии.

На Серафимовском кладбище в Петербурге прошла траурная церемония памяти 18-летней Насти Тропицель, накануне погибшей на острове Бали. Видео размещено на аккаунтах в соцсетях, созданных в память о девушке.

На видео можно заметить, что проститься с девушкой пришли десятки людей.

Ранее стало известно, что на Бали в ДТП погибла 18-летняя инстаграм-блогер Настя Тропицель. Информацию о смерти девушки подтвердили ее родители в аккаунте блогера. Девушка вместе со своим другом ехала на мотоциклах на проспекте Сансет Роуд. В какой-то момент они столкнулись, Тропицель потеряла управление и врезалась в бордюр. От полученных травм блогер скончалась.

Настя Тропицель получила широкую популярность своими материалами про фриланс, заработок в интернете и самосовершенствовании. На ее канал в Instagram подписалось 1,1 млн человек.

Видео: t.me/tropicellerip