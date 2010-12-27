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Вертолет забрал с КАД водителя разбитого Renault Logan
Сегодня, 18:10
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Alena_Zinovieva

Вертолет забрал с КАД водителя разбитого Renault Logan

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Пластиковые обломки ограждений разлетелись по всей дороге.

Днем 18 сентября на 122-м км КАД произошла серьезная авария. По предварительной информации, 36-летний водитель Ford Transit не справился с управлением, врезался в водоналивные ограждения, а затем в стоящий за ними Renault Logan. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу.

В результате ДТП водитель Renault Logan получил тяжелые травмы. На место происшествия прилетал вертолет, спасатели доставали мужчину из раскуроченного автомобиля.

На фотографиях, опубликованных в "ВКонтакте", можно увидеть разбитый автомобиль. Пластиковые обломки ограждений разлетелись по всей дороге. На месте происшествия образовалась огромная пробка, которая, по состоянию на 18:00, до сих пор не рассосалась.  

О состоянии водителя Ford Transit ничего не сообщается. Подробности происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что водителя оштрафовали на миллион после смерти пешехода на Одоевской.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, дтп на кад, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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