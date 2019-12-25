Петербурженка подала в суд на знакомую, которая отказалась отдать ей чихуахуа после передержки

После просьбы вернуть собаку, выяснилось, что приятельница увезла её с собой в Финляндию, откуда пока не намерена возвращаться. Также женщина заявила, что к питомице привязался её ребёнок.

В Петербурге рассмотрели судебный спор, который возник между двумя петербурженками из-за собаки породы чихуахуа. Инициатором спора стала хозяйка четвероногой любимицы. Об этом пишет Объединённая пресс-служба судов города.

Как отметила истец, в январе 2022 года она отдала чихуахуа на передержку знакомой, так как не могла забрать животное с собой в другую страну. Однако приятельница отказалась возвращать собаку назад, когда пришло время.

Согласно паспорту собаки, её зовут Зибердольчевита Янита Пэйс, или просто Зиба: она родилась в 2011 году. Все документы подтверждают, что чихуахуа принадлежит заявительнице. Кроме того, установлено, что хозяйка собаки отправляла деньги на корм и постоянно интересовалась своей питомицей, находясь за границей. После просьбы вернуть Зибу, выяснилось, что приятельница увезла её с собой в Финляндию, откуда пока не намерена возвращаться. Также женщина заявила, что к собаке привязался её ребёнок.

Петербурженка потребовала вернуть ей Зибердольчевиту и взыскать с ответчицы моральную компенсацию в размере 45 тыс. рублей. Судья направила женщину в районный суд, так как заявление содержит требование неимущественного характера. Разбирательства продолжатся в другой инстанции.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский суд разрешил проезд с собаками-поводырями в метро без намордников.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга