Растливший 15-летнюю девочку в Ленобласти электромонтер пришел с повинной

Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

В Ленобласти раскрыли дело о растлении 15-летней девочки. Сначала в полицию обратилась мать школьницы, а после пришел с повинной и сам подозреваемый. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мать потерпевшей обратилась за помощью к стражам порядка 7 сентября. Она рассказала, что 24 июля 32-летний электромонтер контактной сети ОАО "РЖД", проживающий в Петергофе растлил ее 15-летню дочь. Мужчина вступил в половой контакт с девочкой в квартире потерпевшей в деревне Низино Ломоносовского района Ленобласти.

В тот же день подозреваемый в совершении преступления явился в отделение полиции с повинной. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее петербурженка обвинила бывшего сожителя в изнасиловании ее дочери.

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