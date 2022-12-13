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В Ленобласти студент колледжа переспал с 12-летней девочкой
Сегодня, 8:27
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В Ленобласти студент колледжа переспал с 12-летней девочкой

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Родители всю ночь искали дочь.

В Ленобласти 12-летняя школьница вступила в половую связь с первокурсником университета. По информации Piter.tv, ее несколько часов искали родители, пока она проводила время с молодым человеком.

Девочка ушла из дома 2 мая и вернулась домой только на следующий день. Правоохранители выяснили, что ребенок находился в гостях у 19-летнего юноши.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Проводится проверка. Парню школьницы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: во Всеволожске 13-летнюю девочку изнасиловал знакомый.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, переспал с ребенком, полиция, совершил половое сношение, студент
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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