В Ленобласти студент колледжа переспал с 12-летней девочкой

Родители всю ночь искали дочь.

В Ленобласти 12-летняя школьница вступила в половую связь с первокурсником университета. По информации Piter.tv, ее несколько часов искали родители, пока она проводила время с молодым человеком.

Девочка ушла из дома 2 мая и вернулась домой только на следующий день. Правоохранители выяснили, что ребенок находился в гостях у 19-летнего юноши.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Проводится проверка. Парню школьницы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: во Всеволожске 13-летнюю девочку изнасиловал знакомый.

Фото: Pxhere