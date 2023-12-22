Камеры "Лахта Центра" запечатлели семь самых красивых рассветов января

Кадры были сделаны с помощью многофункционального комплекса.

На страницах "Лахта Центра" в соцсетях было опубликовано видео с наиболее красивыми рассветами января в Северной столице. Кадры были сделаны с помощью многофункционального комплекса.

Чуть менее чем за минуту ролика можно увидеть, как солнце поднимается над Северной столицей, проникая сквозь облака и окрашивая горизонт в оранжево-розовые тона.

Напомним, что перед новым годом здания "Лахта Центра" озарила новогодняя подсветка. Она радовала петербуржцев до 9 часов утра 10 января.

Ранее мы сообщили о том, что рабочие завершили первый этап строительства подземного перехода у "Лахта Центра" на 77%.

Видео: Telegram/ Lakhta Center / Лахта Центр