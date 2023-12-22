Рабочие завершили первый этап строительства подземного перехода у "Лахта Центра" на 77%

В служебных помещениях завершена стяжка пола, ведется устройство внутренних инженерных сетей и перекладка сетей "Ленсвета". Также проводятся отделочные работы внутри тоннеля.

Строительство подземного пешеходного перехода в районе МФК "Лахта Центр" продолжается. Как сообщила пресс-служба Смольного, работы в рамках первого этапа завершены на 77%.

Согласно проекту, общая протяжённость перехода составит 240 м, включая блок встроенных служебных помещений. В настоящее время специалисты заняты бетонированием двух секций пешеходного тоннеля из десяти. В октябре 2023 года уже было забетонировано семь из них. В служебных помещениях завершена стяжка пола, ведется устройство внутренних инженерных сетей и перекладка сетей "Ленсвета". Также проводятся отделочные работы внутри тоннеля.

На первом этапе будут обустроены пять из семи запланированных лестничных сходов, обеспечивающих путь от "Лахта Центра" к перспективным транспортно-пересадочным узлам "Лахта" и железнодорожной станции "Новая Лахта". Два оставшихся выхода на Приморское шоссе будут завершены после строительства транспортной развязки с перспективной магистралью М-32. Для маломобильных групп населения в подземном переходе будут установлены лифты.

Для минимизации влияния работ на наземную транспортную инфраструктуру под железнодорожными путями Сестрорецкого направления впервые применили технологию защитного экрана.

Ранее мы сообщили о том, что с 30 декабря между Выборгом и Петербургом будет курсировать поезд "Лахта".

Фото: Правительство Петербурга