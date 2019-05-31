С 30 декабря между Выборгом и Петербургом будет курсировать поезд "Лахта"

Ретропоезд будет следовать по маршруту Санкт-Петербург-Финляндский – Выборг – Васкелово – Выборг – Санкт-Петербург-Финляндский.

На новогодних каникулах в Выборг из Петербурга можно будет съездить на поезде "Лахта". Он начнет курсировать с 30 декабря. Об этом сообщили в tg-канале "СПб-Главный".

Ретропоезд будет работать с 30 декабря по 8 января. Вагоны выполнены в стиле 70-80-х годов. Здесь можно сделать трендовые фото и насладиться атмосферой.

Ретропоезд будет следовать по маршруту Санкт-Петербург-Финляндский – Выборг – Васкелово – Выборг – Санкт-Петербург-Финляндский. Маршрут разработан с учетом возможности посещения пассажирами туристических объектов и мест для зимних видов спорта.

Отправление с Финляндского вокзала Петербурга в 08:25. Прибытие в Выборг в 10:20.

Стоит напомнить, что десятивагонный состав ЭР2К 980 "Лахта", который был выпущен полвека назад, сочетает в себе современные технологии и исторический облик. Интерьер поезда выполнен в стиле 1970-80-х годов. В начале 2023 года этот ретропоезд впервые отправился от Финляндского вокзала до Выборга и смог перевозить около 500 туристов.

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Фото: Telegram / СПб-Главный