Петербург оказался одним из самых популярных городов для встречи Нового года

На первом месте в списке оказалась Москва.

Петербург попал в список самых популярных направлений на Новый год. Об этом сообщили аналитики "Яндекс Путешествий".

Специалисты проанализировали количество бронирований в российских отелях с 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Первое место в рейтинге заняла Москва. Второе место получила Северная столица. В тройку попал Сочи.

Чаще всего туристы путешествуют по три дня. В Москве за ночь в отеле на новогодних праздниках придется оставить 8,1 тыс. рублей. В Петербурге отдых обойдется в 7,5 тыс. рублей. В Сочи оказались самые высокие цены, там ночь в гостинице обойдется в 12,7 тыс. рублей.

В список популярных городов также вошли Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар и другие.

Ранее на Piter.tv: стенд Петербурга на выставке "Россия" поставил рекорд посещаемости.

Фото: Pxhere