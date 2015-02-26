На Лахта Центре зажглась новогодняя подсветка

Праздничная подсветка будет работать и радовать петербуржцев до 9 часов утра 10 января.

В Петербурге днём 30 декабря зажглась новогодняя подсветка на зданиях Лахта Центра. Об этом на официальных страницах комплекса в социальных сетях.

Праздничная подсветка будет работать и радовать петербуржцев до 9 часов утра 10 января.

АО "Синергия" получило от Госстройнадзора Петербурга разрешение на строительство энергоблока для будущих небоскрёбов "Лахта-2" и "Лахта-3" в Приморском районе. Земельный участок под объект предоставлен "Синергии" по в рамках инвестиционного соглашения со Смольным.

Видео: Telegram/ Лахта Центр