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На Лахта Центре зажглась новогодняя подсветка

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Праздничная подсветка будет работать и радовать петербуржцев до 9 часов утра 10 января.

В Петербурге днём 30 декабря зажглась новогодняя подсветка на зданиях Лахта Центра. Об этом на официальных страницах комплекса в социальных сетях.

Праздничная подсветка будет работать и радовать петербуржцев до 9 часов утра 10 января.

АО "Синергия" получило от Госстройнадзора Петербурга разрешение на строительство энергоблока для будущих небоскрёбов "Лахта-2" и "Лахта-3" в Приморском районе. Земельный участок под объект предоставлен "Синергии" по в рамках инвестиционного соглашения со Смольным.

Видео: Telegram/ Лахта Центр

Теги: лахта центр, новогодняя подсветка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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