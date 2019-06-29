Энергетический центр для новых небоскрёбов "Лахта-2" и "Лахта-3" возведут в Петербурге

Речь идёт о строительстве четырехэтажного здания площадью 4,1 тыс. кв. между Полевым переулком и Бобыльской улицей в районе Лахта.

АО "Синергия" получило от Госстройнадзора Петербурга разрешение на строительство энергоблока для будущих небоскрёбов "Лахта-2" и "Лахта-3" в Приморском районе. Земельный участок под объект предоставлен "Синергии" по в рамках инвестиционного соглашения со Смольным. Об этом информирует "Ъ-СПб" со ссылкой на городской комитет по инвестициям.

Речь идёт о строительстве четырехэтажного здания площадью 4,1 тыс. кв. между Полевым переулком и Бобыльской улицей в районе Лахта. Энергоблок будет обеспечивать холодо- и теплоснабжение будущих очередей "Лахта Центра". Мощность поставки холодом составит 46,1 МВт, а теплом − 4 МВт. Согласно условиям соглашения, стоимость аренды участка площадью 15,2 тыс. кв. м на время строительных работ составит 12,9 млн рублей. Ввод энергоблока запланирован на 26 октября 2028 года.

Аналитики считают, что стоимость строительства в итоге может превысить 10 млн евро, но точные цифры пока сложно прогнозировать из-за закупки технического оборудования в условиях санкций. Кроме того, стоит учитывать, что ближайший жилой объект к будущей стройплощадке находится на расстоянии девяти м. В связи с этим, стройку оградят восьмиметровым шумозащитным забором, а на крыше здания будут установлены шумозащитные решётки.

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Фото: Комитет по инвестициям Петербурга