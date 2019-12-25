Расстрелявшие автомобиль ОМОНовцев в Мурино получили 64 года колонии на троих

Все будут находиться в колонии строгого режима.

В Петербурге вынесен приговор в отношении членов банды, совершившей нападение на служебный автомобиль МВД. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Уголовного дела составил 60 томов, в ходе расследования было проведено около 100 экспертиз, допрошено более 100 свидетелей. В феврале прошлого года Георгий Нусимович, Геннадий Левинский и Алексей Геворкян были оправданы коллегией присяжных. Решение было обжаловано, в июле текущего года присяжные признали виновными подсудимых.

Пригоровом суда Нусимовичу и Левинскому назначено по 22 года лишения свободы, Геворкяну 20 лет лишения свободы. Все будут находиться в колонии строгого режима.

Напомним, по версии следствия, утром 4 декабря 2015 года на пересечении проспекта Маршака и Муринской дороги на окраине Петербурга банда протаранила служебный УАЗ транспортного ОМОНа, расстреляла автомобиль, подожгла его и похитила более 24 млн рублей. В результате нападения скончался подполковник Анатолий Яблоков, сидевший за рулем прапорщик Сергей Барканов получил тяжелые ранения.

Ранее студента СПб ГМТУ арестовали по подозрению в убийстве матери.

Фото: Piter.TV