Появилось видео расстрела Абу Давлетбетова на севере города

В Интернете появилось видео стрельбы этнических группировок на севере Петербурга.

В Сети появилось видео убийства на проспекте Энгельса. Запись с камеры видеонаблюдения выложила “Фонтанка.ру”. Напомним, что в результате стрельбы погиб чеченец Абу Давлетбаев. Его другу, 46-летнему Дмитрию Андрианову удалось выжить. Он отделался травмами.

Полиция Петербурга установила, что нападение было связано с этнической неприязнью. Две оппозиционные группы местных жителей встретились на парковке по улице Сикеройса. Обе банды были вооружены.

“Фонтанка” нашла отрывок видеозаписи, на котором запечатлена разборка при помощи оружия. Известно, что погибший пытался спрятаться от выстрелов за стенов близлежащего дома. Он также старался поранить соперников, отвечая огнестрельной очередью. В результате перестрелки Давлетбаев получил травму головы, от которой скончался на месте. Тело осталось лежать на дороге, в то время как остальные поспешили скрыться с места инцидента. На месте следователи обнаружили одиннадцать отстрелянных гильз.

Отметим, что правоохранительные органы оказались знакомы с деятельностью Давлетбаев. Он прославился в “воровской среде” тем, что украл из Управления уголовного розыска банковский терминал.

Второй пострадавший - Дмитрий Андрианов “словил” пулю грудной клеткой. Медики также выявили у пациента перелом трех ребер. Он отказался сотрудничать с оперативниками. По его же словам, “мама без адвокатов с чужими дядями разговаривать не разрешает”. Представители закона неоднократно привлекали петербуржца к уголовной ответственности за убийство, самоуправство, разбойное нападение, грабеж и кражу.

Видео и фото: Фонтанка.Ру

