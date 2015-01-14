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Мобилизованные бизнесмены из Петербурга получат рассрочку на оплату аренды городского имущества
Сегодня, 13:59
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Мобилизованные бизнесмены из Петербурга получат рассрочку на оплату аренды городского имущества

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При возвращении предприниматели будут оплачивать аренду за проведённый на службе срок суммой, равной ежемесячным или ежеквартальными платежам.

Учредителям организаций, индивидуальным предпринимателя и самозанятым из Петербурга, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставят отсрочку и рассрочку платежей на аренду имущества, которое находится в собственности города. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. 

При возвращении домой бизнесмены будут оплачивать аренду за проведённый  на  службе срок суммой, равной ежемесячным или ежеквартальными платежам. Для этого нужо имет договор с комитетом имущественных отношений (КИО), государственными унитарными предприятиями и бюджетными организациями. 

Ещё одним условием явлется установка размера платежа не более 50% от размера платы за аренду в течение платёжного периода.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный не стал повышать ставки для арендаторов городской земли на 2023 год.

Фото: Piter.TV

Теги: имущество, мобилизация, рассрочка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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