Мобилизованные бизнесмены из Петербурга получат рассрочку на оплату аренды городского имущества

При возвращении предприниматели будут оплачивать аренду за проведённый на службе срок суммой, равной ежемесячным или ежеквартальными платежам.

Учредителям организаций, индивидуальным предпринимателя и самозанятым из Петербурга, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставят отсрочку и рассрочку платежей на аренду имущества, которое находится в собственности города. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

При возвращении домой бизнесмены будут оплачивать аренду за проведённый на службе срок суммой, равной ежемесячным или ежеквартальными платежам. Для этого нужо имет договор с комитетом имущественных отношений (КИО), государственными унитарными предприятиями и бюджетными организациями.

Ещё одним условием явлется установка размера платежа не более 50% от размера платы за аренду в течение платёжного периода.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный не стал повышать ставки для арендаторов городской земли на 2023 год.

Фото: Piter.TV