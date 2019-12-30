Рассмотрение проекта по дому Басевича перенесли из-за недоработок

Следующее обсуждение состоится 5 февраля.

Рассмотрение эскизного проекта по заброшенному дому Басевича на Большой Пушкарской улице, переданного Академии танца Бориса Эйфмана, перенесено. Об этом сообщили 4 февраля в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Проект ООО "Проектная культура" вынесли на обсуждение рабочей группы 24 января, в ходе рассмотрения присутствующие предложили некоторые проектные решения, среди которых значилось и восстановление внешнего облика здания. Однако на заседании отсутствовали представители организаций, которые провели техобследование дома Басевича. Их неявка передвинула обсуждение на 5 февраля.

Кроме того, на рабочем совещании в КГИОП решили отозвать эскизный проект, чтобы доработать. Заказчику порекомендовали рассмотреть варианты проектных решений заранее, чтобы проанализировать их технические и экономические факторы представить их на следующем заседании.

Ранее мы писали, что дом Басевича в Петербурге пытаются спасти с помощью "объятий".

Фото: Piter.TV