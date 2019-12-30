Дом Басевича в Петербурге пытаются спасти с помощью "объятий"

Градозащитники создали "живую цепочку" и собирали подписи в защиту здания

В субботу, 1 февраля, в Петербурге прошла акция в защиту дома Басевича. Около ста человек собрались по адресу Большая Пушкарская, 7 и "обняли здание" держась за руки. Во время мероприятия градозащитники не только создали "живую цепочку", но и собирали подписи в защиту здания, настаивая на том что его нужно отремонтировать, а не сносить.

Про этот дом знают многие петербуржцы и гости Северной столицы: культурную и историческую значимость строения ни раз признавали на разных уровнях. В начале двухтысячных дом посчитали одним из вновь выявленных объектов культурного наследия, позднее он вошел в список Бориса Кирикова "Сто домов Петербуржского модерна". В журнале "Собака.ру" его также посчитали одним из пяти самых красивых заброшенных зданий города. Ностальгиечские комметарии бывших обитателей, которые "никогда в жизни не забудут свой первый адрес и номер телефона" можно по прежнему найти в Сети, например на сайте "Ситиволлс".

Но дом пустует не просто так, дурная слава его тоже преследует. С 2000-х в, признанном аварийным, здании случилось много пожаров, количество которых на сегодняшний день становится очень сложно сосчитать. Для некоторых жителей района это в первую очередь "опасная заброшка", в которой могут "отправиться их повзрослевшие дети".

Планов на здание было много. Помимо очевидной реставрации, например, поступало предложение включить дом в программу "Молодёжи – доступное жильё" (для этого нужно было расследовать причину постоянных пожаров, что так и не произошло).

Сейчас стоит вопрос о сносе постройки и соседствующего с ней здания детского сада и возведении на их месте второго интерната и апартаментов для артистов Академии танца Бориса Эйфмана. Вынести вердикт по вопросу рабочая группа КГИОП должна была ещё 23 января, однако чиновники почему-то передумали и перенесли заседание на 5 февраля.

Ранее мы писали, что защитники дома Басевича обратились к вице-губернатору Линченко.

Фото: vk.com/save_sp_burg