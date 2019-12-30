Защитники дома Басевича обратились в вице-губернатору Линченко

Активисты потребовали провести совещание и найти пути сохранения здания.

Защитники заброшенного дома Басевича на Большой Пушкарской 7, которому грозит снос, написали обращение вице-губернатору Петербурга Николаю Линченко. В распоряжении Piter.TV оказался текст письма.

Активисты СПбО ВООПИиК и движения "Живой город" потребовали от Линченко провести совещание с обсуждением возможных путей сохранения исторического здания. Главное условие градозащитников – организовать этот сбор до того, как Смольный решит судьбу дома, а в КГИОП уже появилась рабочая группа, которая рассматривает в первую очередь снос здания.

Защитники дома Басевича отметили, что передача здания Академии танца Бориса Эйфмана возмутила не только их, но и местных жителей. Также в сети появилась петиция за сохранение дома, созданная внучкой инженера Басевича Марианной Гусевой.

В полдень субботы, 1 февраля, активисты собираются провести акцию "Спасти Дом Басевича: живая цепочка"". В этот день люди выстроятся вокруг здания, взявшись за руки, чтобы показать важность сохранения дома для города.

Ранее КГИОП снял охранный статус со здания Медсанчасти завода Калинина.

Фото: Piter.TV