Заброшенный дом Басевича планируют снести и воссоздать фасад

По вопросу сноса готовится собраться рабочая группа.

Дом Басевича, расположенный на Большой Пушкарской улице, 7, предложили снести и воссоздать лицевой фасад. Об этом сообщил ресурс "Канонер". Проект разработала одна из фирм петербургского главного архитектора Владимира Григорьева, здание хотят отдать Академии танца Бориса Эйфмана.

Проектированием апартаментов для артистов займется ООО "Проектная культура". После сноса здания изменится конфигурация дворовых корпусов, а лицевой фасад восстановят по прежним образцам. Кроме того, заброшенный дореволюционный дом могут объединить с пустующим детским садом на углу Большой Пушкарской и Лизы Чайкиной.

Есть информация, что заседание рабочей группы по поводу дома Басевича пройдет 24 января.

Ранее Piter.TV показывал дом Басевича изнутри.

Фото: Piter.TV