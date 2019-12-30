КГИОП снял охранный статус со здания Медсанчасти завода Калинина

Здание находится на улице Одоевского.

КГИОП вынес решение о снятии охранного статуса со здания Медсанчасти завода Калинина на улице Одоевского, 10. Об этом сообщило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

За судьбу здания бывшей медико-санитарной части завода имени М. И. Калинина активисты борются уже не первый год. По их мнению, здание достойно иметь статус памятника. И именно этот статус поможет ему избежать сноса.

Собственник здания - компания "Петротрейд" приобрела постройку на торгах с назначением "для размещения объектов социального обеспечения". Активисты уверены, что здание хотят снести и построить там очередной жилой комплекс. До принятия решения КГИОП Медсанчасть являлась выявленным объектом культурного наследия.

Заброшенный дом Басевича планируют снести и воссоздать фасад.

Фото: ВК/ Здание медсанчасти № 1 завода им. М.И. Калинина