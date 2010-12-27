Расследованием дела о стрельбе во Всеволожске займется Следственный комитет

Подозреваемый уже задержан.

Следственный отдел по городу Всеволожск начал проверку по факту стрельбы на озере Круглое, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции уже задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он открыл стрельбу по резиновой лодке. В это время в ней находилась семья с детьми.

Следователи территориального отдела Следственного комитета намерены допросить задержанного и всех участников происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, вечером 13 июля неизвестный начал обстреливать резиновую лодку, в которой пять человек плавали по озеру Круглое во Всеволожском районе. В лодке нашли пулю 16 калибра.

Фото: группа "ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте"