Ещё около 4 тыс. машиномест ведут в зону платной парковки в Петербурге

Работы по благоустройству завершатся 1 сентября.

В Северной столице продолжается благоустройство расширенной зоны платной парковки. Судя по сообщению пресс-службы Комтранса города, примерно 4 тыс. дополнительных машиномест появятся на 56 улицах уже с 1 сентября.

На данный момент происходит нанесение дорожной разметки, разделяющей зоны парковки. Специалисты наносят условные обозначения границ белого, жёлтого и синего цветов, а также устанавливают дорожные знаки.

Отмечается, что на каждой из улиц будет выделено 10% машиномест для парковки инвалидов. Разместить своё авто на специально оборудованной стоянке можно будет за 1800 рублей в год.

Ранее мы сообщили о том, что 170 тысяч часов парковки в центре Петербурга оплатили автомобилисты через Сбер.

Фото: Piter.TV