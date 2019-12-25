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Ещё около 4 тыс. машиномест ведут в зону платной парковки в Петербурге
Сегодня, 8:05
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Ещё около 4 тыс. машиномест ведут в зону платной парковки в Петербурге

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Работы по благоустройству завершатся 1 сентября.

В Северной столице продолжается благоустройство расширенной зоны платной парковки. Судя по сообщению пресс-службы Комтранса города, примерно 4 тыс. дополнительных машиномест появятся на 56 улицах уже с 1 сентября. 

На данный момент происходит нанесение дорожной разметки, разделяющей зоны парковки. Специалисты наносят условные обозначения границ белого, жёлтого и синего цветов, а также устанавливают дорожные знаки. 

Отмечается, что на каждой из улиц будет выделено 10% машиномест для парковки инвалидов. Разместить своё авто на специально оборудованной стоянке можно будет за 1800 рублей в год.

Ранее мы сообщили о том, что 170 тысяч часов парковки в центре Петербурга оплатили автомобилисты через Сбер.

Фото: Piter.TV 

Теги: автомобилисты, общество, парковка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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