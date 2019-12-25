170 тысяч часов парковки в центре Петербурга оплатили автомобилисты через Сбер

Для того чтобы оплатить паркинг через банкомат или мобильный банк, нужно зайти в раздел "Платежи", ввести в поисковой строке "Парковки" или выбрать подраздел "Транспорт", а далее – подраздел "Парковка".

С момента старта сервиса по оплате городских парковок в июле 2021 года через каналы Сбербанка петербургские автомобилисты и гости Северной столицы оплатили почти 170 тысяч часов парковки на общую сумму 16 миллионов рублей. Из них более 13 миллионов рублей – в первом полугодии текущего года.

Для того чтобы оплатить паркинг через банкомат или мобильный банк, нужно зайти в раздел "Платежи", ввести в поисковой строке "Парковки" или выбрать подраздел "Транспорт", а далее – подраздел "Парковка". Затем выбрать услугу "Почасовая оплата", указать номер транспортного средства, зону парковки, мобильный телефон и количество часов, на которое планируется припарковать транспортное средство. В завершении необходимо проверить данные и подтвердить платеж.

При оплате услуги взимается комиссия в размере от 1% до 3% в зависимости от способа оплаты.

Сбер продолжает развивать проект, потому что интерес к нему со стороны автолюбителей постоянно растёт. Так, совсем недавно мы предложили нашим клиентам еще один способ оплаты парковочных сессий в центре – с помощью Telegram-бота. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Для совершения платежа через Telegram-бота пользователю необходимо авторизоваться в мессенджере, в поисковой строке ввести наименование @MyParking_bot или парковки Санкт-Петербурга. Далее необходимо запустить бот командой "Старт". Бот в автоматическом режиме уточнит тип вашего транспортного средства, его государственный регистрационный знак, а также номер телефона для отправки электронной квитанции. Оплата парковочной сессии происходит при участии СберБанка.

Фото: Piter.tv