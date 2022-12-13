Власти Петербурга расширят программу газификации

Мероприятия на 2021-2025 г.г. реализует ПАО "Газпром".

Власти Северной столицы утвердили актуализированную программу развития газоснабжения и газификации города на 2021-2025 г.г. Как пишет пресс-служба Смольного, мероприятия выполнит ПАО "Газпром".

Так, в список мероприятий вошло строительство восьми автомобильных газонаполнительных станций и ГРС "Санкт-Петербург", которая заменит 3 аналогичных станции на юге города, а также "Восточная-2", направленная на обеспечение газом восточной части.

Также распределительный газопровод появится в промышленной зоне "Шушары". ГРС "Сестрорецк" будет расширена.

Ранее мы сообщили о том, что в четырёх петербургских вузах появятся центры трансфера технологий.

Фото: Правительство Петербурга