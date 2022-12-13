В четырёх петербургских вузах появятся центры трансфера технологий

Подобный опыт в городе уже имеют ЛЭТИ и ИТМО.

Миноборнауки передаст четырём вузам Северной столицы федеральные гранты на создание и развитие центров трансфера технологий. Как сообщила пресс-служба Смольного, средства получат Политехнический университет Петра Великого, Морской технический университет, Университет аэрокосмического приборостроения и Университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича.

Отметим, что подобный опыт совместных проектов с индустриальными партнёрами уже имеют 2 городских вуза: ЛЭТИ и ИТМО. Они вошли в число 18-ти победителей первого конкурса, который ведомство проводило 2 года назад.

Всего в РФ при вузах будут открыты 38 центров развития технологий. С их помощью планируется обеспечить правовую охрану не менее 3,5 тыс. результатов интеллектуальной деятельности и заключить около 2 тыс. лицензионных договоров. В этом году финансирование проектов составит 235 млн рублей, в 2024 году – более 400 млн.

Ранее мы сообщили о том, что правительство продлит программу упрощенного поступления в российские вузы.

Фото: пресс-служба Минобрнауки РФ