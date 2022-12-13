Правительство продлит программу упрощенного поступления в российские вузы

Михаил Мишустин рассказал, что поддержкой воспользовались 2,5 тысяч граждан.

Российское правительство продлевает на текущий год программу упрощенного поступления в отечественные вузы студентам-россиянам, которые ранее обучались за границей. Речь идет об университетах, которые оказались на территории недружественных России стран.. Эта мера поддержки также касается и тех учащихся, которые находятся в новых регионах страны (Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей). Соответствующей информацией со своими заместителями на оперативном заседании поделился премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что студенты получили такую возможность после того, как не смогли далее продолжать свое обучение за пределами страны. Возможностью воспользовались более 2,5 тысяч граждан РФ.

Специально таким студентам и аспирантам мы дали возможность зачесть дисциплины, чтобы продолжить образование в одном из отечественных вузов на их выбор и самое главное - бесплатно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Фармпроизводители получат субсидии на разработку и регистрацию отечественных аналогов иностранных лекарств.

Фото и видео: Правительство России