Фармпроизводители получат субсидии на разработку и регистрацию отечественных аналогов иностранных лекарств

Государство поддержит инновационные профильные проекты.

Фармацевтические производители России получат от государства субсидии на разработку и регистрацию отечественных аналогов иностранных лекарств. Соответствующей информацией премьер-министр страны Михаил Мишустин поделился в рамках выступления перед своими заместителями на оперативном совещании. Чиновник пояснил, что речь идет сумме от 50 до 100 миллионов рублей, которые будут направлены администрацией на финансирование инновационных профильных проектов. При помощи федеральной помощи компаниям власти надеются получить отечественные препараты, аналоги которых в текущих санкционных условиях находятся под действием зарубежных патентов.

Такое решение поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента. Это особенно важно в условиях внешнего давления, которое мы сегодня все наблюдаем. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Участвовать в программе смогут только достаточно опытные в этом направлении медицинские организации. Денежные средства уйдут на покупку необходимого оборудования, оплату труда сотрудников, которые заняты вопросом импортозамещения лекарств и медицинских изделий. За счет субсидии разработчик может покрыть до 100% затрат на проведение НИОКР. Такие мероприятия проводятся по указу российского президента Владимира Путина.

Мишустин рассказал о проекте по увеличению поставок зерна в Китай.

Фото и видео: Правительство России