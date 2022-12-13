Мишустин рассказал о проекте по увеличению поставок зерна в Китай

Глава кабмина рассказал о работе по поддержке АПК страны.

Российское правительство работает над развитием агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке, но уже сейчас в этом регионе существуют серьезные государственные проекты. В частности, речь идет о росте поставок сельскохозяйственных поставок, зерна на территорию Китая. Соответствующее заявление в рамках выступления на рабочей встречи с депутатами Государственной Думы сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Таким образом эксперт отреагировал на предложение парламентария от фракции КПРФ Николая Харитонова разработать специальную программу по развитию АПК на Дальнем Востоке.

Абсолютно поддерживаю это направление. Есть очень серьезные проекты, включая увеличение объемов поставок зерна в Китай, Южную Азию. Я был в Чите, видел целый ряд проектов. Забайкальский проект, там докладывал руководитель. Просто потрясающий возможный эффект. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин прокомментировал развитие промышленной ипотеки.

Фото и видео: Правительство России