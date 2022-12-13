Мишустин прокомментировал развитие промышленной ипотеки

Глава кабмина РФ рассказал о реализации мер поддержки производств.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин доволен первыми результатами работы промышленной ипотеки. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках рабочей встречи с депутатами Государственной Думы. Премьер-министр пояснил, что этот и другие механизмы поддержки со стороны государства помогут выполнить задачи по импортозамещению. В качестве примера эксперт привел изготовление медицинских материалов и изделий. По мнению Мишустина, сейчас важна каждая копейка, которая останется в федеральном бюджете и даст возможность для дальнейшего развития.

Очень важно, чтобы такие инструменты дали толчок к технологическому развитию, надо не стесняться начинать делать даже то, что не всегда удавалось в предыдущие годы... Колбочки, пробирки - вроде бы мелочь, но нужно, чтобы не сравниваться с продукцией из других дружественных или недружественных стран. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина министров подчеркнул, что на 1 апреля 2023 года в России выдано 37 таких кредитов на примерно 2,7 млрд рублей. Промышленную ипотеку можно получить при покупке недвижимости, а также на строительство новых и модернизацию действующих площадок. Речь идет о кредите в размере не более 500 миллионов рублей, который выдается на срок до семи лет по ставке в три-пять процентов.

Мишустин рассмотрит предложение об упрощении получения гражданства этническими русскими.

Фото и видео: Правительство России