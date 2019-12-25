Расширен список жителей блокадного Ленинграда, имеющих право на награду и льготы

В Петербурге все пережившие блокаду хотя бы день смогут получить знак

В Санкт-Петербурге готовят законопроект, который позволит получить знак "Жителю блокадного Ленинграда" всем, кто находился в осажденном городе хотя бы один день. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В Заксобрание Санкт-Петербурга внесен проект закона о расширении круга получателей знака "Жителю блокадного Ленинграда". Согласно документу, право на награду и меры поддержки получат все, кто хотя бы один день провел в осажденном городе. Ранее обладателями знака могли быть только те, кто прожил в блокадном Ленинграде не менее четырех месяцев. С инициативой об изменениях выступила организация "Жители блокадного Ленинграда". Предложение поддержал президент России.

Губернатор Петербурга напомнил, что организация была создана в 1989 году вместе с возобновлением работы Музея обороны и блокады. Тогда же был учрежден и сам знак. С момента появления награды ее получили около 850 тыс. человек. По словам Беглова, обращения о присвоении продолжают поступать как от жителей города, так и от других регионов и стран.

После принятия закона выдачей знаков займется Отдел наград Комитета государственной службы и кадровой политики. Районные администрации должны будут организовать сопровождение ветеранов при оформлении награды и получении льгот.

Фото: Piter.tv