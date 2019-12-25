Сотрудница петербургского ФСБ забыла в такси сумку с удостоверением

Теперь полиция ищет таксиста и пропажу.

Во втором часу ночи в субботу, 21 ноября, в полицию обратился сотрудник ФСБ. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, майор и начальник отделения пришел просить помощи за свою рассеянную подчиненную.

Как выяснилось, 41-летняя сотрудница ФСБ забыла в салоне такси Uber сумку со своим паспортом, удостоверением военнослужащего и другими документами. Личных вещей женщина хватилась, когда уже вышла из машины на проспекте Маршала Захарова и шла домой. Теперь полиция ищет таксиста и женскую пропажу.

Ранее мы рассказывали, что чашка кофе в незнакомой компании лишила военного 446 тысяч рублей.

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