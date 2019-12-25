Чиновники подыскивают исторические дома для экскурсий по крышам

Местные ТСЖ и ЖСК и просто горожане такими поисками крайне недовольны.

Петербургские власти хотят расширить программу бесплатных экскурсий "Открытый город" за счет прогулок по крышам исторических зданий. Соответствующую информацию районные администрации сейчас собирают для КГИОП, рассказала "Фонтанка".

Напомним, в конце июля губернатор Александр Беглов предложил легализовать экскурсии по крышам, подчеркивая, что для этого нужно поговорить с собственниками и жильцами. По информации издания, ТСЖ и ЖСК Петроградского, Центрального, Василеостровского и Калининского районов начали получать письма районных администраций, в которых разместили обращение главы КГИОП Сергея Макарова. Чиновник просил главы администраций предоставить информацию об объектах культурного наследия, на крышах которых можно было бы проводить экскурсии, а также уточнить технические и административные вопросы, возникающие при проведении таких прогулок.

В ответ на просьбу КГИОП в районах начали возражать: в Центральном рассказали про необорудованные и опасные кровли, подвергающиеся постоянному ремонту, в Петроградском посоветовали не "вандалить" дома и помнить про правила эксплуатации жилищного фонда. Кроме того, петроградцы с возмущением вспомнили про шашлыки и бутылки на крышах, доступ на которые получали взломом. Владельцы других лакомых для чиновников объектов даже не стали отвечать на письма администрации, поскольку не хотят видеть на своих крышах посторонних.

Жители дома на Пяти углах устали от экскурсий по крышам.

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