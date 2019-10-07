Жители дома на Пяти углах устали от экскурсий по крышам

По словам жителей, в парадной постоянно толпятся люди, желающие попасть на крышу.

Жители дома на Пяти углах жалуются на экскурсии по крышам. По их словам, в парадной на Загородной проспекте, 15 постоянно толпятся люди, мусорят и срезают замки. Жители отчаялись и планируют самостоятельно закрыть решеткой вход на крышу. Не так давно на крыше соседнего дома-памятника повредили маскароны. Виноватыми жители считают руферов и управляющую компанию.

У руферов есть свои аргументы в пользу экскурсий по историческим домам. Мы связались с экскурсоводом по крышам, он пояснил, что экскурсии бывают разные.

Это, скорее всего, какие-то дилетанты, которые водят, ни с кем не договорившись. Их ненавидят жильцы, управляющая компания. А касательно повреждений, справедливости ради нужно заметить, что вот эти маскароны, их не реставрировали уже лет 10-15. Говорить, что их повредили руферы, это абсурдно. Егор Карпин, экскурсовод



Спор между руферами и жильцами длится далеко не первый год. Экскурсии не раз предлагали узаконить, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов предложил узаконить экскурсии по крышам. Среди популярных маршрутов: здание фабрики "Красное знамя", особняк Кельха на улице Чайковского и особняк Бруснициных на Кожевенной линии.

Фото и видео: Piter.TV