Рассерженные афроамериканки избили россиянку в Лас-Вегасе

Американки украли у Виктории из Северска телефон.

В Лас-Вегасе афроамериканки избили россиянку. Об этом рассказали Telegram-каналы, приложив к постам видеозапись из машины женщины, которая работает водителем. Известно, что она прибыла на территорию США из города Северск. Россиянка работает шофером в Лас-Вегасе около года. Недавно в ее автомобиль Toyota Sienna залезли семь темнокожих женщин. Виктория хотела отказаться от поездки, так как везти такое большое количество пассажирок запрещают правила компании. Однако позже водитель решила не спорить с клиентами, так как они стали себя агрессивно вести.

Виктория довезла пассажирок до места назначения. Однако оказавшись в конечной точке маршрута, одна из американок плеснула в лицо таксистке содержимое из баллончика. Преступница также набросилась на таксистку с кулаками. Ее действия поддержали подруги, которые находились на заднем сиденье машины. Россиянка получила несколько ударов по лицу и голове с разных сторон. Также пассажирки пытались драть женщину за волосы. После избиения у россиянки был отобран мобильный телефон, помята машина.

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Фото и видео: Telegram / BAZA