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В Подпорожье началось возведение дома для расселения аварийного жилья
Сегодня, 10:52
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В Подпорожье началось возведение дома для расселения аварийного жилья

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Ключи от новых квартир получат более 130 семей.

В Подпорожье начался первый этап строительства нового многоквартирного дома для расселения аварийных домов. После введения объекта в эксплуатацию туда заселятся более 30 семей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству Ленинградской области.

Введение здания запланировано на  VI квартал 2023 года. 

Добавим, что в января в Ленобласти началось строительство 7 благоустроенных многоквартирных домов. Помимо Подпорожья, ими обзаведутся такие города региона, как Луга, Шлиссельбург, Волхов, Каменногорск и Сясьстрой. Таким образом, в 2023-2024 г.г. ключи от новых квартир достанутся 3200 жителям Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что  в Ленобласти благоустроили 75 общественных пространств за год.

Фото: строительный комитет Ленобласти

Теги: ленинградская область, расселение аварийного жилья
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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