В Подпорожье началось возведение дома для расселения аварийного жилья

Ключи от новых квартир получат более 130 семей.

В Подпорожье начался первый этап строительства нового многоквартирного дома для расселения аварийных домов. После введения объекта в эксплуатацию туда заселятся более 30 семей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству Ленинградской области.

Введение здания запланировано на VI квартал 2023 года.

Добавим, что в января в Ленобласти началось строительство 7 благоустроенных многоквартирных домов. Помимо Подпорожья, ими обзаведутся такие города региона, как Луга, Шлиссельбург, Волхов, Каменногорск и Сясьстрой. Таким образом, в 2023-2024 г.г. ключи от новых квартир достанутся 3200 жителям Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти благоустроили 75 общественных пространств за год.

Фото: строительный комитет Ленобласти