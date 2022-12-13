В Московской области начинается новый этап расселения аварийного жилья

В ходе первого этапа ключи от новых квартир получили около 23,9 тыс. жителей региона.

В 2023 году в Подмосковье подойдёт к завершению масштабная программа расселения аварийного жилья, признанного таким до 2017 года. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв на заседании областного правительства, передаёт телеканал "360".

Руководитель отметил, что ходе первого этапа ключи от новых квартир получили около 23,9 тыс. жителей Московской области.

Тема, которая постоянно обращает на себя внимание, − это расселение аварийного жилья. То жилье, которое признано аварийным до 2017 года, — программу по нему мы завершаем в этом году. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Всего перед регионом стояла задача по возведению 814 современных домов для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийных и ветхих квартирах.

Мы 814 домов должны построить или выдать сертификаты, как сейчас стало возможным. Это 24 тысячи человек − большое количество. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о передаче путёвок в летние лагеря детям участников СВО.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов