Губернатор Подмосковья рассказал о передаче путёвок в летние лагеря детям участников СВО

Также бесплатно отдохнут летом дети из малообеспеченных семей.

Бесплатные путёвки в летние оздоровительные лагеря получат тысячи детей участников СВО из Московской области. Аналогичная мера поддержки коснётся детей из малообеспеченных семей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, передаёт телеканал "360".

Руководитель отметил, что ребятам будет обеспечен отдых в современном комфортабельном летнем лагере. Также будет предусмотрена возможность размещения у моря при определённых показателей здоровья. Главам городских округов и профильным службам уделить этому особое внимание и дать разъяснения семьям.

Мы подготовили подмосковный лагерь „Литвиново" для обеспечения отдыха детей участников СВО. Он находится в Наро-Фоминске. Смена будет длиться 14 дней, там отдохнут три тысячи детей за это лето. Путевки предоставим бесплатно, проактивно. Людмила Болатаева, министр социального развития Подмосковья

Ранее мы сообщили о том, что Воробьев показал министру МЧС технологии безопасности в Подмосковье.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области