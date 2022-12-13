Воробьев показал министру МЧС технологии безопасности в Подмосковье

Глава региона отметил, что "Систему 112" переводят на отечественное ПО без остановки приема вызовов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев показал министру МЧС России Александру Куренкову технологии безопасности в регионе. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Воробьева, подмосковный Центр обработки вызовов "Системы 112" не пропускает ни одного вызова благодаря работе IP-телефонию, которая принимает звонки на случай перегруза территориальных центров. Также глава региона отметил, что "Систему 112" переводят на отечественное ПО без остановки приема вызовов.

Воробьев подчеркнул, что Подмосковье первым в России стало информировать жителей о статусе прибытия скорой помощи. Кроме того, в регионе работает система оперативного управления силами тушения лесных пожаров.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье готовятся к масштабной программе по повышению газовой безопасности.

Фото: mosreg.ru