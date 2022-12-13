В Подмосковье готовятся к масштабной программе по повышению газовой безопасности

С 1 января 2024 года контроль за газовым оборудованием в регионе будет осуществлять уполномоченная организация.

С 1 января 2024 года в Московской области будет усилен контроль за обслуживанием газового оборудования в жилых домах. Всего в региона примерно 4 млн квартир, в 50% из которых используют "голубое топливо". О подготовке к масштабной программе рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания областного правительства, передаёт телеканал "360".

Вы знаете, что мы выступили инициатором того, чтобы ужесточить газовое обслуживание. С 1 января 2024 года это будет делать уполномоченная организация. Но сейчас идет большая работа по подготовке, анализу, контролю за состоянием оборудования. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Также губернатор перечислил городские округа, в которых сейчас хромает программа газовой безопасности. Речь идёт о в Восходе, Мытищах, Фрязине. Также в "красную" зону рейтинга входят Щелково, Лыткарино, Сергиев Посад, Одинцово, Наро-Фоминск, Лобня, Коломна и Лотошино.

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Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области (Антон Чернов)