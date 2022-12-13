В московском музее мороженого опровергли запрет на посещение по "Пушкинским картам"

Учреждение сотрудничает с проектом уже 2 года на законных основаниях.

Музей мороженого в башне "Федерация Восток" принимает посетителей по "Пушкинским картам" с 2021 года на законных основаниях. Об этом телеканалу "360" рассказал вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.

Ранее в одном из Telegram-каналов была опубликована недостоверная информация о том, что школьники и студенты якобы не имеют права посещать культурную площадку по "Пушкинским картам", а экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову обвиняют в растрате 125 млн рублей из казны на посещение заведения. Бениаминов подчеркнул, что музей открытие музея прошло задолго до появления карт, а сейчас посетить его можно всем желающим, в том числе участникам культурного проекта.

В сентябре 2021 года управляющий оператор нашего проекта подал электронную заявку на включение Музея мороженого в реестр проектов "Пушкинская карта". Примерно через месяц, в конце октября 2021 года было получено положительное заключение экспертного совета. Армен Бениаминов, вице-президент группы компаний "Чистая линия"

Также руководитель отметил, что в учреждении музее представлено более 300 постоянных экспонатов, отсылающих к оформлению мороженного в прошлом, тематическим открыткам и оборудованию по производству сладкого лакомства.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)