Главы российских регионов могут ввести дополнительные выходные в майские праздники

Право губернаторы получили со времён пандемии.

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков выступил с инициативой продления майских праздников: по мнению депутата, период с 2 по 5 мая нужно сделать нерабочими днями, чобы жители страны отдохнули и справились с депрессией. Как отметила депутат Орловского областного совета народных депутатов от фракции "Новые люди" Светлана Ковалева в беседе с телеканалом "360", такой вариант вполне возможен.

Такой вариант вполне вероятен. У региональной власти, у главы региона есть такое право. Это действует еще с ковидных времен, когда наш президент [Владимир Путин] делегировал права на места. Соответственно, право сделать 2–5 мая нерабочими у губернатора есть. Светлана Ковалева, депутат Орловского областного совета народных депутатов от фракции "Новые люди"

Кроме того, Ковалева отметила, что к маю в большинство регионах РФ окончательно приходит весна, поэтому жители страны смогут провести много времени на дачных участках.

Ранее россиянам озвучили причины подорожания жвачки в РФ.

Фото: Pxhere