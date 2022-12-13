Россиянам озвучили причины подорожания жвачки в РФ

Цены на продукт неожиданно оказались зависимы от импортных поставок больше остальных позиций.

По данным аналитиков, больше всего за год в РФ из продуктовой корзины подорожала жвачка. Такой неочевидный феномен связан с тем, что цены на продукт неожиданно оказались зависимы от импортных поставок больше остальных позиций. Об этом телеканалу "360" рассказал исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев.

Рост цен связан с тем, что значительное количество сырья, упаковка попадает к нам из-за рубежа. Жевательная резинка не исключение, многие компоненты для ее производства идут к нам по импорту. Усложнились логистические цепочки плюс курс доллара увеличился. Наверное, в связи с этим и произошел такой рост. Алексей Поповичев, исполнительный директор ассоциации "Русбренд"

Эксперт отметил, что жвачка не выступает товаром первой необходимости, поэтому её подорожание не критично для россиян. Кроме того, производители стараются поддерживать приемлемую для потребителей цену. Наконец, Поповичев подчеркнул, что жевательная резинка является достаточно сложным продуктом, содержащим и основу, и ароматизаторы, и специальные добавки, которые в прошлом поступали из-за рубежа.

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