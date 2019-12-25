До конца года 228 жителей Тихвина переедут из аварийных домов в новые квартиры

Для горожан построили новый девятиэтажный дом.

До конца текущего года 228 жителей аварийных домов в Тихвине получат ключи от квартир в новой многоэтажке. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Строительство девятиэтажного здания близится к завершению. На площадке работают 95 специалистов-каменщиков, электриков, сантехников, специалистов по благоустройству и отделочным работам.

Всего в доме предусмотрено 149 квартир. Рядом расположилась парковка на 83 машиноместа, 2 детские и 1 спортивная площадка.

Ранее в Ленобласти отменили все массовые развлекательные мероприятия.

Фото: комитет по строительству Ленинградской области