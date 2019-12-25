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До конца года 228 жителей Тихвина переедут из аварийных домов в новые квартиры
Сегодня, 12:16
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До конца года 228 жителей Тихвина переедут из аварийных домов в новые квартиры

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Для горожан построили новый девятиэтажный дом.

До конца текущего года 228 жителей аварийных домов в Тихвине получат ключи от квартир в новой многоэтажке. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти. 

Строительство девятиэтажного здания близится к завершению. На площадке работают 95 специалистов-каменщиков, электриков, сантехников, специалистов по благоустройству и отделочным работам.

Всего в доме предусмотрено 149 квартир. Рядом расположилась парковка на 83 машиноместа, 2 детские  и 1 спортивная площадка.

Ранее в Ленобласти отменили все массовые развлекательные мероприятия.

Фото:  комитет по строительству Ленинградской области

Теги: аварийное жилье, ленинградская область, строительство, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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