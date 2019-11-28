Рассекречены данные об испытаниях термоядерной водородной "Царь-бомбы"

"Росатом" опубликовал 40-минутный фильм о тестировании бомбы.

Рассекречены данные об испытаниях термоядерной водородной бомбы АН602 "Царь-бомбы". Госкорпорация "Росатом" разместила 40-минутный ролик в стиле советского документального кино на YouTube-канале. Ранее эта запись считалась засекреченной.

Напомним, что фильм опубликован в честь 75-летия российской ядерной промышленности. В нем раскрыты три основные этапа создания, транспортировки и взрыве бомбы. Закадровый голос объяснил принцип самого мощного взрывного устройства, которое изобрело человечество.

На кадрах видно, как "Царь-бомбы" транспортируется. Также с разных точек заснят сам момент взрыва.

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Видео: YT / Росатом