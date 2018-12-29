Распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ утратило силу

Теперь бессрочная передача объекта находится под вопросом.

РПЦ не подала заявку на передачу Исаакиевского собора во временное пользование. По информации от представителей церкви. На данный момент распоряжение о порядке передачи объекта утратило силу. Это произошло еще 30 декабря. Сведения поступили от пресс-службы Комитета по имущественным отношениям.

По состоянию на сегодняшний день, официальной заявки, которая должна быть направлена для рассмотрения такого вопроса в соответствии с 327-м федеральным законом, не поступало. Если она поступит от религиозной организации, то вопрос может быть рассмотрен в установленным законом порядке. И тогда будет издано соответствующее распоряжение заметили в КИО

Напомним, что распоряжение о передаче было издано 30 декабря 2016 года. В нем указывалось, что процесс должен произойти не позже 24 месяцев с момента вступления указа в силу.

Напомним, что КСП организует в Петербурге более 40 проверок.

Фото: Piter.tv