КСП организует в Петербурге более 40 проверок

Аудиторы продолжают работать над инициированными проверками, заявленными еще в прошлом году.

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга продолжает проводить проверки, которые были инициированы в 2018 году. В 2019-ом специалисты организуют более 40 учреждений. В списке заявлен Комитет по печати, Комитет по молодежной политике,Комитет по тарифам, Вторая городская гимназия, 38 больница имени Семашко, Александровская больница, "Петербургский метрополитен" и другие организации города.

Стоит отметить, что некоторые проверки будут проводиться при содействии представителей ГУ МВД и Прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба КСП.

Добавим, что аудиторов будет интересовать также деятельность по распоряжению финансами в администрациях курортного, Колпинского, Фрунзенского и Московского районов, а также Жилищной инспекции.

Среди культурных заведений города под прицел специалистов попадут Михайловский театр, музей-заповедник "Павловск", ЦПКиО имени Кирова.

Напомним, что петербургский снег с улиц города вывозят тонарами по 34 кубометра.

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