Петербургский снег с улиц города вывозят тонарами по 34 кубометра

Такая система позволит увеличить скорость очистки.

За последние сутки коммунальные и дорожные службы избавили Петербург от 47 тысяч кубометров снега. Соответствующая информация появилась на официальном сайте от Комитета по благоустройству города. По данным пресс-службы ведомства, в городе зимние осадки вывозят тонарами.

Чиновники отметили, что за раз подобная спецтехника способна загрузить до 34 кубометров снега. Благодаря данному оборудованию можно ускорить очистку тротуаров и улиц Северной столицы, а также сократить транспортную нагрузку на трассах.

Отметим, что в Смольном выпустили распоряжение об увеличении числа работающих самосвалов и погрузчиков на 200 единиц. Технику предоставили местные компании.

Стоит добавить, что в режиме реального времени жители города на Неве могут следить за уборкой города благодаря интерактивной карте на сайте http://mrut.adc.spb.ru/.

Напомним, что ГКУ "Организатор перевозок" выпускает партию брелоков "Подорожник".

Фото: Администрация Санкт-Петербурга