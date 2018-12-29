ГКУ "Организатор перевозок" выпускает партию брелоков "Подорожник"

50 тысяч человек станут счастливыми обладателями брелоков.

Пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок" рассказала о запуске продаж партии электронных носителей для проездных билетов "Подорожник". Ограниченная серия будет доступна для пассажиров с 14 января. Карточка будет оформлена в виде брелка. Стоимость товара составит 100 рублей, без учета стоимости записываемого на него билета.

По данным представителей компании, тираж составил 50 тысяч экземпляров. В течение нескольких дней товар будет доставляться в кассы метрополитена Петербурга. Также реализовывать товар будут в офисах на Рубинштейна,32 и площади Ленина, 8/8.

Специалисты отметили, что брелок создан из прочного пластика, а также имеет отверстие для крепления. Предмет будет выполнять те же функции, что и обычный "Подорожник".

Напомним, что КИО ответит за ненадлежащее состояние Элеватора мукомольного завода имени Ленина.

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"